В складі нового пакету американської військової допомоги велика кількість снарядів та високоточні авіаційні боєприпаси

Став відомий перелік допомоги, котру США передає Україні у складі нового пакету безпекової допомоги.
Про це повідомив журналіст The Washington Post Джон Гадсон.
“Ось що сьогодні у подарунковій сумці Зеленського”, - написав журналіст.
Згідно із переліком, наданим журналістом, Україна отримає:
- батарея Patriot + боєприпаси;
- боєприпаси до HIMARS;
- 500 високоточних 155-мм снарядів;
- 10 мінометних систем 122-мм та 10 000 мін;
- 10 мінометних систем 82-мм та 10 мінометних систем 60-мм;
- 37 бронемашин Cougar;
- 120 машин HMMWV;
- 6 броньованих легких автівок;
- ракети HARM;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- понад 2700 одиниць гранатометів і стрілецької зброї;
- прилади нічного бачення і оптика;
- протипіхотні міни Claymore;
- засоби зв‘язку та індивідуальні засоби броні;
- 45 000 снарядів 152-мм та 20 000 снарядів 122-мм;
- 50 000 реактивних снарядів до БМ-21;
- 100 000 танкових снарядів 125-мм;
- супутникові термінали та послуги SATCOM;
- фінансування навчання, обслуговування та підтримки.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в середу вранці за Вашингтоном прибув до Сполучених Штатів Америки, де зустрінеться з американським президентом Джо Байденом і виступить перед Конгресом.