В складі нового пакету американської військової допомоги велика кількість снарядів та високоточні авіаційні боєприпаси

LB.ua в Google News

Став відомий перелік допомоги, котру США передає Україні у складі нового пакету безпекової допомоги.

Про це повідомив журналіст The Washington Post Джон Гадсон.

“Ось що сьогодні у подарунковій сумці Зеленського”, - написав журналіст.

Згідно із переліком, наданим журналістом, Україна отримає:

батарея Patriot + боєприпаси;

боєприпаси до HIMARS;

500 високоточних 155-мм снарядів;

10 мінометних систем 122-мм та 10 000 мін;

10 мінометних систем 82-мм та 10 мінометних систем 60-мм;

37 бронемашин Cougar;

120 машин HMMWV;

6 броньованих легких автівок;

ракети HARM;

високоточні авіаційні боєприпаси;

понад 2700 одиниць гранатометів і стрілецької зброї;

прилади нічного бачення і оптика;

протипіхотні міни Claymore;

засоби зв‘язку та індивідуальні засоби броні;

45 000 снарядів 152-мм та 20 000 снарядів 122-мм;

50 000 реактивних снарядів до БМ-21;

100 000 танкових снарядів 125-мм;

супутникові термінали та послуги SATCOM;

фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в середу вранці за Вашингтоном прибув до Сполучених Штатів Америки, де зустрінеться з американським президентом Джо Байденом і виступить перед Конгресом.