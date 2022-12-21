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В складі нового пакету американської військової допомоги велика кількість снарядів та високоточні авіаційні боєприпаси

Вперше Україна отримує батарею ППО Patriot.

В складі нового пакету американської військової допомоги велика кількість снарядів та високоточні авіаційні боєприпаси
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Став відомий перелік допомоги, котру США передає Україні у складі нового пакету безпекової допомоги.

Про це повідомив журналіст The Washington Post Джон Гадсон.

“Ось що сьогодні у подарунковій сумці Зеленського”, - написав журналіст.

Згідно із переліком, наданим журналістом, Україна отримає:

  • батарея Patriot + боєприпаси;
  • боєприпаси до HIMARS;
  • 500 високоточних 155-мм снарядів;
  • 10 мінометних систем 122-мм та 10 000 мін;
  • 10 мінометних систем 82-мм та 10 мінометних систем 60-мм;
  • 37 бронемашин Cougar;
  • 120 машин HMMWV;
  • 6 броньованих легких автівок;
  • ракети HARM;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • понад 2700 одиниць гранатометів і стрілецької зброї;
  • прилади нічного бачення і оптика;
  • протипіхотні міни Claymore;
  • засоби зв‘язку та індивідуальні засоби броні;
  • 45 000 снарядів 152-мм та 20 000 снарядів 122-мм;
  • 50 000 реактивних снарядів до БМ-21;
  • 100 000 танкових снарядів 125-мм;
  • супутникові термінали та послуги SATCOM;
  • фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в середу вранці за Вашингтоном прибув до Сполучених Штатів Америки, де зустрінеться з американським президентом Джо Байденом і виступить перед Конгресом.

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