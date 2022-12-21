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У Новотроїцькому на Херсонщині вигнали з лікарні хворих, аби помістити туди своїх поранених

Польовий шпиталь облаштували також у населеному пункті Новобогданівка Запорізької області.

У Новотроїцькому на Херсонщині вигнали з лікарні хворих, аби помістити туди своїх поранених
Фото: Сили оборони Запорізького краю

У населеному пункті Новотроїцьке, що на Херсонщині, російські окупати переоблаштували місцеву лікарню для лікування своїх поранених. 

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Рашисти натомість примусово "виписали" хворих місцевих жителів.

Також у Новотроїцькому загарбники посилили контррозвідувальні заходи. У Генштабі додали, що "все це свідчить про значні втрати ворога".

Тим часом у населеному пункті Новобогданівка Запорізької області росіяни організували польовий шпиталь. 

Нагадаємо, за інформацією українського командування, лікувальні заклади на окупованих територіях Луганської області російські загарбники перепрофільовують на військові шпиталі. Також рашисти відмовляють жителям області в обслуговуванні та пропонують звертатися до інших лікувальних закладів.

У зв’язку з переповненням медзакладів та моргів у місті Мелітополь, російські загарбники перевозять трупи та евакуюють поранених військовослужбовців до тимчасово окупованого Криму.

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