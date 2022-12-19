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На окупованих територіях Луганщини росіяни перепрофільовують лікувальні заклади на військові шпиталі

Жителям відмовляють у лікуванні та відправляють до інших медзакладів.

На окупованих територіях Луганщини росіяни перепрофільовують лікувальні заклади на військові шпиталі
Фото: vgoru.org

Лікувальні заклади на окупованих територіях Луганської області російські загарбники перепрофільовують на військові шпиталі.

Про це розповіли в Генеральному штабі ЗСУ.

До прикладу, обласну клінічну лікарню та міську багатопрофільну лікарню №15, а також залізничну лікарню передали для користування окупаційним військам.

У Генштабі додали, що рашисти відмовляють жителям області в обслуговуванні та пропонують звертатися до інших лікувальних закладів.

Нагадаємо, напередодні влада області повідомляла, що в лікарнях окупованого Луганська збільшилася кількість поранених російських загарбників.

Нещодавно українські захисники уразили пункт дислокації особового складу рашистів у Кадіївці. В результаті рашисти втратили до 60 військовослужбовців вбитими та до 100 - пораненими.

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