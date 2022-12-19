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Навколо Маріуполя зростає кількість російських військових

Ангари для сільгосптехніки пристосовано під зберігання вантажівок.

Навколо Маріуполя зростає кількість російських військових
Фото: Скрін з відео

Навколо Маріуполя кількість російських військ зростає, військову техніку вони розміщують поміж будинків місцевих мешканців.

Про це у Телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

«Азовське Маріупольського району. Окупанти розмістили техніку прямо поміж цивільних будинків місцевих мешканців. Кількість техніки у рази перевищує кількість місцевого населення. Ангари для сільгосптехніки пристосовано під зберігання вантажівок та БТРів», - написав радник мера.

Раніше Андрющенко повідомив, що у Маріуполі група російських військових втекла зі зброєю, дезертирів шукають по всьому місту.

Також повідомлялось, що окупанти перекидають техніку з Маріуполя у напрямку Запорізької області.

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