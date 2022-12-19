Очільник українського МВС відвідає Польщу через вибух подарунка з України в тамтешній поліції

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський найближчим часом відвідає Польщу через вибух подарунка в місцевій поліції.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

"У зв’язку із ситуацією щодо українського подарунка для генерала Я. Шимчика, голова МВС України Д. Монастирський висловив готовність приїхати до Польщі та зустрітися зі мною. Зустріч відбудеться найближчим часом", - йдеться в дописі.

Камінський додав, що виключає звільнення Шимчика, аби припинити спекуляції цією темою в польських ЗМІ.

Нагадаємо, минулого тижня в приміщенні Головного управління поліції Польщі пролунав вибух. Здетонував один подарунків, які начальник поліції Ярослав Шимчик привіз після зустрічі з українськими колегами та ДСНС.