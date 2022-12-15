Крім того, жінка продала на аукціоні старовинний колумбійський смарагд за понад мільйон доларів, які підуть на підтримку жінок України, що постраждали від російської агресії.

У середу, 14 грудня, на Київщину завітала всесвітньо відома письменниця, спадкоємиця готелів “Шератон”, телеведуча та бізнесвумен Мітці Пердью. Філантроп передала поліції Чорнобильської зони відчуження 8 автомобілів, повідомили в МВС.

«Дякую Мітці за підтримку поліції Київщини. Ми дійсно зазнали втрат під час активного наступу агресорів. Завдяки таким вчинкам, структурні підрозділи активно відновлюються, а також продовжують ефективно працювати для того, аби кожен громадянин почував себе в безпеці», – зазначив начальник ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

Зазначається, що влітку делегація із США відвідала деокуповані населені пункти Київщини. Серед оглянутих іноземними гостями звільнених міст був і Чорнобиль, який є одним із перших, куди увірвалися окупанти. Російського безчинства зазнала інфраструктура, зокрема поліцейська. Також іноземні представники побачили знищені поліцейські автівки.

Крім цього, керівник поліції Київщини продемонстрував вщент спалений тренінговий центр в Бучанському районі, знищені поліцейські будівлі в Бородянці, Макарові, Козаровичах, а також суттєві пошкодження в Ірпінському відділі поліції.

«Робота поліції Київщини в зоні відчуження є необхідною не тільки для України. Я бачила наслідки окупації і тому хочу передати 8 автомобілів саме поліцейським Чорнобиля. Для мене важливо, щоб правоохоронні органи повною мірою могли виконувати свої обов’язки», – розповіла письменниця.

Напередодні бізнесвумен Мітці Пердью продала на аукціоні старовинний колумбійський смарагд за понад мільйон доларів. Виручені кошти будуть скеровані на підтримку жінок України, які постраждали від російської агресії та з метою протидії торгівлі людьми.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський Франциск закликав до «скромного» Різдва цього року, зекономити на подарунках допомогти «стражденному народу України». Під час щотижневої загальної аудієнції Франциск закликав до «конкретних жестів» милосердя для українців у цей святковий сезон.