Російські війська знову обстрілюють Харків, - Терехов

Сьогодні, 15 грудня, російські війська знову почали обстріл Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“У Харкові вибухи. Ворог обстрілює інфраструктурні об'єкти”, - написав мер.

Він закликав усіх бути максимально обережними та по можливості перебувати в укриттях.

В свою чергу, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що є влучання у Холодногірському районі Харкова.

За його даними, попередньо, російські окупанти завдали ударів комплексами С-300. На цю хвилину постраждалих немає.

Детальнішу інформацію він пообіцяв повідомити згодом.

Нагадаємо, сьогодні окупанти також обстрілюють критичну інфраструктуру у Корабельному районі звільненого Херсона. Енергетики почнуть відновлювати електромережі коли з’явиться можливість.

Раніше російські війська завдали удару по центру Херсона, за 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА. Внаслідок атаки двоє людей загинуло.