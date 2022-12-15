Росіяни знову вдарили по центру Херсона, повідомляється про двох загиблих

Удар стався в 100 метрах від будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора.

Російські війська знову завдали удару по цетру Херсона.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Ворог знову вдарив по центру міста. 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора. Є інформація про двох загиблих", – написав він у Telegram.

На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, після виходу з Херсона і правобережжя області росіяни обстрілюють деокуповані території. Влада закликає мешканців тимчасово переселитися до безпечніших міст. Найбільше від ворожих обстрілів страждає Корабельний район Херсона.

Напередодні росіяни обстріляли будівлю Херсонської обласної адміністрації.

За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, окупанти намагаються демонструвати контроль над територіями, з яких вони вийшли, завдаючи по них терористичних ударів.