Жителів Сумщини просять терміново зменшити споживання електрики

Є ризик вимкнення світла одразу двох черг через перенавантаження.

Жителів Сумській області попередили про ризик вимкнення світла одразу двох черг через перенавантаження і терміново закликають споживачів зменшити використання електрики.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

"Термінове повідомлення від енергетиків: потрібно зменшити використання електроенергії! Прохання до населення і підприємств! Виходимо за ліміти, є ризик вимкнення абонентів одразу двох черг ГПВ з 10 ранку!!!" – написав він.

Нагадаємо, на Київщині найближчим часом повернуться до планових відключень світла. Повідомлялося, що 13 грудня ситуація із електропостачанням у столиці покращилась.