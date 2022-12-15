​ДБР повідомило про підозру правоохоронцю з Лиману, який змушував затриманих збирати тіла загиблих

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру правоохоронцю з Лиману Донецької області, який після російського вторгнення почав працювати на окупантів.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Зазначається, що чоловік відмовився евакуюватися з міста та пішов на співпрацю з загарбниками. Він отримав посаду у так званій "народной милиции".
За наказами окупаційної влади він доставляв до місць примусових робіт незаконно затриманих громадян, змушував людей збирати тіла загиблих, а тако виконувати іншу роботу.
Колишньому правоохоронцю повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу). Санкція статі передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
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