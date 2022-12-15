Вони перебували на подвір’ї домоволодіння, куди влучив один із російських снарядів.

На визволеній території Миколаївської області правоохоронці ексгумували тіла трьох дітей, вбитих російською армією.

Про це повідомив відділ комунікації обласної поліції.

Ексгумували тіла трьох мешканок села Новопетрівка Широківської об’єднаної територіальної громади Баштанського району 12-ти, 14-ти та 16-ти років.

Під час розслідування встановили, що у червні під час обстрілу Росією селища неповнолітні дівчатка перебували на подвір’ї домоволодіння, куди влучив один із снарядів.

Захоронили їх на місцевому кладовищі.

За висновками судово-медичних експертів, діти загинули від отриманих мінно-вибухових травм.

За фактами російської агресії проти мирного населення правоохоронці розслідують кримінальні провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством».

Нагадамо, співробітники поліції Харківської області ексгумували в Куп'янському районі тіло чоловіка, який загинув під час розстрілу військовими РФ цивільного автомобіля.