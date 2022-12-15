На Миколаївщині прикордонники знищили дрон-камікадзе окупантів “Ланцет”

У Миколаївській області прикордонники знищили безпілотник російської армії “Ланцет”.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
“Близько опівдня моряки-прикордонники на Миколаївщині знищили дрон-камікадзе "Ланцет", яким ворог намагався атакувати їх катер”, – йдеться у повідомленні.
Наразі ситуація в зоні відповідальності стабільна і контрольована Силами оборони.розробляє безпілотник-камікадзе з можливістю повернення. Дальність дрону становитиме 1 000 км, вага бойової частини – 75 кг.