На Миколаївщині прикордонники знищили дрон-камікадзе окупантів “Ланцет”

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У Миколаївській області прикордонники знищили безпілотник російської армії “Ланцет”.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Близько опівдня моряки-прикордонники на Миколаївщині знищили дрон-камікадзе "Ланцет", яким ворог намагався атакувати їх катер”, – йдеться у повідомленні.

Наразі ситуація в зоні відповідальності стабільна і контрольована Силами оборони.