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На Миколаївщині прикордонники знищили дрон-камікадзе окупантів “Ланцет”

Ворог намагався атакувати їхній катер.

На Миколаївщині прикордонники знищили дрон-камікадзе окупантів “Ланцет”
Безпілотник "Ланцет"
Фото: profile.ru

У Миколаївській області прикордонники знищили безпілотник російської армії “Ланцет”.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Близько опівдня моряки-прикордонники на Миколаївщині знищили дрон-камікадзе "Ланцет", яким ворог намагався атакувати їх катер”, – йдеться у повідомленні.

Наразі ситуація в зоні відповідальності стабільна і контрольована Силами оборони.

Нагадаємо, державний концерн "Укроборонпром" розробляє безпілотник-камікадзе з можливістю повернення. Дальність дрону становитиме 1 000 км, вага бойової частини – 75 кг.

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