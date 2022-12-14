Київська фабрика за допомогою США шиє теплий одяг для дітей

У зв'язку із наближенням холодів, київська фабрика безперервно працює над пошиттям теплого одягу для дітей.

Про це повідомило посольство США в Україні.

“Завдяки підтримці USAID Saves Lives зараз виготовляється 100 000 комплектів одягу”, - повідомили у посольстві.

Відшитий за допомоги США одяг розповсюджується у Харківській, Херсонській, Миколаївській та Донецькій областях.

Нагадаємо, наприкінці осені в Україні спалахнув скандал навколо гуманітарної допомоги дітям, котрі постраждали від війни. Замість теплого одягу люди отримали коробки зі сміттям, яке і викинути шкода, і носити неможливо.