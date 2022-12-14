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Франція допоможе Україні із придбанням насіння

Український агросектор зазнав величезних втрат через війну і потребує підтримки.

Франція допоможе Україні із придбанням насіння
Фото: agro-business.com.ua

Під час візиту урядової делегації України до Франції сторони розглянули, серед іншого, допомогу українському агросектору.

Про це повідомила пресслужба міністерства аграрної політики та продовольства України.

“Французькій стороні передано лист про програму надання державних гарантій Уряду Франції через інвестиційний банк Bpifrance Assurance Export на експорт посівного насіння до України на суму орієнтовно 20–25 млн євро”, - йдеться у повідомленні.

Українська сторона зазначила, що вітчизняний агросектор зазнав величезних втрат через війну і потребує підтримки - зокрема, генераторів та насіннєвого матеріалу.

Нагадаємо, за підсумками конференції "Солідарні з українським народом", яка відбулася у Франції, було залучено 1 млрд євро. Частина з них – це обладнання, яке буде передано найближчим часом для відновлення енергоінфраструктури України.

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