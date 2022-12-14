За підсумками конференції "Солідарні з українським народом", яка відбулася у Франції, було залучено 1 млрд євро. Частина з них – це обладнання, яке буде передано найближчим часом для відновлення енергоінфраструктури України.

Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Також маємо низку угод на більш ніж 530 млн євро на розвиток цифрової сфери та швидку відбудову інфраструктури”, – розповів голова уряду.

Шмигаль додав, що було узгоджене спільне бачення страхування воєнних ризиків для бізнесу і питання постачання Францією систем ППО.

“Ключове питання – ядерна безпека. З головою МАГАТЕ Гроссі та президентом Макроном ми поступово рухаємося в цьому напрямку. Дякуємо президенту Франції за організацію конференції та потужну підтримку України в боротьбі за свободу та демократію”, – наголосив прем’єр-міністр.

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Вчора Денис Шмигаль повідомив, що у Парижі Україна уклала чотири угоди з міжнародними партнерами на понад 530 млн євро.