Для оборони Україні потрібно все, включно зі стрілецькою зброєю, – Ігнат

Боротися з балістичними ракетами допомогли в Patriot, але найефективнішим є знищення таких ракет "на старті".

Україні для захисту від російських нападів потрібні всі типи озброєння, включно зі стрілецькою. Для протиповітряної оборони вкрай необхідні системи, як Patriot.

Список потреб Україна передала партнерам. Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі марафону.

"Стрілецька зброя, патрони, все, що дає захист – усе потрібно", – наголосив він.

У наданому союзникам списку є першочергові речі, є ті, в яких потреба менша. Для захисту від балістичних ракет потрібні сучасні системи, але навіть ними боротися з ворожими обʼєктами буде нелегко – потрібна велика кількість систем ППО.

Ігнат додав, що тому найкращий спосіб знищувати цю балістику саме на старті. Про це знає вище військово-політичне керівництво і партнери.

Нагадаємо, минулого тижня Білий дім повідомив, що Іран розглядає передачу Росії балістичних ракет. Дані про таку домовленість зʼявлялися ще в жовтні, однак станом на початок грудня, за словами, керівника ГУР Міноборони, передачі таких ракет зафіксовано не було.

За даними американського медіа Axios, Іран планує обмежити радіус дії своїх ракет, які він готується передати росіянам.