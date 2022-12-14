У верхівці військової ієрархії Росії зросла напруга через ведення війни, – Міноборони Британії

У російській військовій "еліті" зросла напруга. 6 грудня ексватажок бойовиків, колишній офіцер військової розвідки Ігор Гіркін заявив, що провів два місяці в складі батальйону "ДНР" на передовій.

Він сказав, що його останній досвід виявив "кризу стратегічного планування" у російських операціях в Україні. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії у твіттері.

Гіркін також висміював нинішній акцент російської армії на будівництві великих позиційних оборонних споруд, ставлячи під сумнів їх користь у сучасній війні. Британці вважають, що його коментарі підкреслюють бурхливі дебати щодо ведення війни, які тривають у спільноті безпеки Росії.

"Чутки, які поширювалися в соціальних мережах протягом останніх 48 годин і припускали, що начальника Генштабу Росії генерала Валерія Герасимова могли звільнити, неможливо перевірити. Однак напруга між фракціями, ймовірно, поширюється на верхівку військової ієрархії Росії", – вважають у британському міністерстві.

Нагадаємо, що на тлі воєнних поразок Росія позбулася декількох генералів та інших відповідальних за ведення війни окупантів. Також було змінено керівника повномасштабного вторгнення в Україну – замість Дворнікова Путін призначив Суровікіна.