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У верхівці військової ієрархії Росії зросла напруга через ведення війни, – Міноборони Британії

Окупантів критикує навіть ексватажок бойовиків "ДНР". 

У верхівці військової ієрархії Росії зросла напруга через ведення війни, – Міноборони Британії
Ілюстративне фото
Фото: скріншот відео

У російській військовій "еліті" зросла напруга. 6 грудня ексватажок бойовиків, колишній офіцер військової розвідки Ігор Гіркін заявив, що провів два місяці в складі батальйону "ДНР" на передовій. 

Він сказав, що його останній досвід виявив "кризу стратегічного планування" у російських операціях в Україні. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії у твіттері

Гіркін також висміював нинішній акцент російської армії на будівництві великих позиційних оборонних споруд, ставлячи під сумнів їх користь у сучасній війні. Британці вважають, що його коментарі підкреслюють бурхливі дебати щодо ведення війни, які тривають у спільноті безпеки Росії.

"Чутки, які поширювалися в соціальних мережах протягом останніх 48 годин і припускали, що начальника Генштабу Росії генерала Валерія Герасимова могли звільнити, неможливо перевірити. Однак напруга між фракціями, ймовірно, поширюється на верхівку військової ієрархії Росії", – вважають у британському міністерстві.

Нагадаємо, що на тлі воєнних поразок Росія позбулася декількох генералів та інших відповідальних за ведення війни окупантів. Також було змінено керівника повномасштабного вторгнення в Україну – замість Дворнікова Путін призначив Суровікіна. 

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