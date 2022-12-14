Росіяни вночі атакували Нікопольщину з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Російсьуі окупаційні війська всю ніч атакували Нікопольщину з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валенттин Резніченко.

"Тримали під прицілом два міста - Нікополь та Марганець. Направили на житлові квартали понад 50 снарядів. У Нікополі пошкоджені кілька приватних будинків, СТО, газопровід та лінії електропередачі", - написав він.

У Марганці російські снаряди понівечили з десяток приватних будинків та господарських споруд, авто, газогони та електромережі.

"В обійстях мiстян зайнялися дві пожежі. Вогнеборці їх уже приборкали. Усюди минулося без постраждалих", - додав Резніченко.

У інших районах вночі сирена попереджала про небезпеку, та обійшлося без ударів. І на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, ввечері сьогодні, 13 грудня, на береговій лінії міста Нікополь Дніпропетровської області спрацювали міни загородження.