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В Нікополі на березі спрацювали міни загородження

Мешканці міста почули серію вибухів.

В Нікополі на березі спрацювали міни загородження
Фото: Пресслужба міськради Херсона

Ввечері сьогодні, 13 грудня, на береговій лінії міста Нікополь Дніпропетровської області спрацювали міни загородження.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Він додав, що мешканці Нікополя, які проживають поряд, чули серію вибухів.

“На питання про кількість постраждалих та хто саме потрапив на мінне поле - бійці відповіли, що мешканці міста не постраждали, але раки будуть задоволені”, - розповів Євтушенко.

Пізніше він повідомив, що берегова лінія району знаходиться під контролем сил оборони України.

Нагадаємо, в ніч на 10 грудня російська армія обстріляла з важкої артилерії Дніпропетровську область. Постраждали Нікопольська і Марганецька громади. 

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