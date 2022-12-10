Окупанти обстріляли Дніпропетровську область артилерією, поранені четверо мирних

Російська армія вночі обстріляла з важкої артилерії Дніпропетровську область. Постраждали Нікопольська і Марганецька громади.

Найбільше дісталося Нікополю, повідомив у Телеграм голова ОВА Валентин Резніченко.

"Там поранені четверо літніх людей. Подружжя рятувальники дістали з палаючої квартири. Медики надали їм допомогу. Чоловік та дружина лікуються вдома", – написав він.

Ще двоє людей – 72-річний чоловік та 86-річна жінка – госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами. Стан середньої тяжкості.

Унаслідок обстрілу пошкоджено 11 багатоповерхових та приватних будинків. Російські снаряди пошкодили також дитячий садок, адміністративну та офісну будівлі, автомийку, автостоянку, кілька автівок, газогін та лінії електропередач.

У Марганецькій громаді люди вціліли.

Нагадаємо, що Нікопольський район зазнає обстрілів фактично щоденно. Учора ворог пошкодив там лінії електропередач і будинки.