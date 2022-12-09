Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 

Очільник УПЦ МП блаженніший митрополит Онуфрій під час святкового богослужіння пролив на себе вино з чаші для причастя (кров Христа), що у православному світі вважається поганим знаменням. Про це у телеграмі написала шеф-редактора LB.ua Соня Кошкіна.

Зазначається, що святкове богослужіння проходило у Києво-Печерській Лаврі з нагоди 32-річниці єпископської хіротонії (таїнство поставлення в священнослужителі - ред.) митрополита Онуфрія. Під час літургії у митрополита Миколаївського і Вознесенського Питирима стався серцевий напад, внаслідок чого він ненароком штовхнув Онуфрія, через що той пролив чашу з вином на себе.

В православному світі — це поганий знак.

“Коли капне Божественна Кров через недбальство ієрея під час служби, то він смертельно згрішить. Якщо капне на дошку (і йому можна буде нахилитися і дістати, то хай язиком злиже; якщо це буде неможливо, то треба губкою добре витерти, потім дошку вистругати і стружки на чистому камені або цеглі спалити, а попіл закопати при церкві у відповідному місці”, - ось що про це говорить служебник (навчальний посібник) “Навчальні відомості”.

Якщо вино потрапить на одяг — його потрібно “обсмоктати, губкою витерти”, після закінчення служби тричі змити водою над “антидорною тарілкою, а воду у плинну річку або в ямку при церкві у відповідному місці вилити”.

Окрім того, під час інциденту постраждав й антимінс, це спеціальна посвячена хустина, в якій зашито часточки святих мощей. Облачення, яке облив Онуфрій, належало попередньому очільнику УПЦ МП митрополиту Володимиру (Сабодану). Тепер його мають спалити. Зазначається, що те, що сталося, дуже засмутило усіх присутніх. Митрополит Онуфрій залишив службу пригнічений.

Нагадєамо, сьонодні суд відправив під домашній арешт Кіровоградського митрополита УПМ МП Іоасафа у справі про розпалювання міжконфесійної ворожнечі.