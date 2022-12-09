Росіяни посилено шукають українських партизанів, зокрема, в Криму

Окупанти мають перевірити підвали та гаражі, а також телефони та комп’ютери, щоб виявити інформацію, яка вкаже на співпрацю із Збройними силами України.

На тимчасово окупованих територіях України росіяни посилюють контрдиверсійні заходи, аби знайти партизанів.

Як повідомляє Центр національного спротиву, особливу увагу відвели Криму.

На півострові російські спецслужби отримали завдання виявити підпільні мережі українців. Для цього в квартирах та будинках кримчан проводитимуть вибіркові обшуки. Акцент робитимуть на представниках кримськотатарського народу.

Окупанти мають перевірити підвали та гаражі, а також телефони та комп’ютери, щоб виявити інформацію, яка вкаже на співпрацю із Збройними силами України.

За інформацією Центру національного спротиву, Кремль тримав дані закритого соціологічного дослідження щодо суспільно-політичної ситуації на півострові. Відповідно до результатів, навіть ті мешканці, які раніше підтримували широкомасштабне вторгнення Росії в Україну, наразі апатичні до підтримки Москви. Зокрема, це стосується і тих росіян, яких переселили на півострів за весь період окупації (а це вісім років).

Жителів Криму закликали бути обережними та користуватися інструкцією, яка допоможе під час фільтраційних заходів та виконанні завдань.

Нагадаємо, раніше в окупованому Росією селищі біля Херсону активісти руху опору вивісили український прапор. А в Мелітополі прогримів вибух в будинку колаборанта.