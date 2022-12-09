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Уряд ухвалив рішення взяти в німецькому банку кредит у розмірі 32,5 млн євро для Укренерго

Частину кредитних коштів Європейського інвестиційного банку хочуть спрямувати на реконструкцію однієї з ключових підстанцій Київщини.

Уряд ухвалив рішення взяти в німецькому банку кредит у розмірі 32,5 млн євро для Укренерго
Фото: EPA/UPG

Кабмін хоче взяти кредит від державного банку Німеччини KfW кредит для Укренерго.

Про це повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Мова йде про 32,5 млн євро.

Крім цього, КМУ схвалив проєкт закону, яким хочуть переспрямувати частину кредитних коштів Європейського інвестиційного банку на реконструкцію однієї з ключових підстанцій Київщини.

Нагадаємо, Україна отримає грант на 200 млн євро від Німеччини для підтримки вимушених переселенців.

ЄБРР та Нідерланди виділяють Укренерго 372 млн євро для оперативного ремонту пошкоджень від атак Росії.

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