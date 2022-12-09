Найскладніше з електрикою на Донеччині та Харківщині, на Київщині більший дефіцит на лівобережжі, - Шмигаль

Найскладніша ситуація з електропостачанням на Донеччині та Харківщині. У Київській області більший дефіцит електрики - на лівобережжі.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, у Донецькій та Харківській областях росіяни майже щодня атакують артилерією об’єкти генерації та розподільчі мережі

"Ситуація ускладнюється погодними умовами, які уповільнюють не тільки відновлювальні роботи, але й роботу саперних бригад", - сказав Шмигаль.

Станом на ранок 9 грудня резервними схемами вдалося заживити споживачів Одещини.

"Частково введені в роботу об’єкти теплової генерації в Одеській та Херсонській областях, що дозволило, зокрема, запустити в роботу системи опалення. Але обмеження споживання залишається значним через суттєві пошкодження", - розповів прем'єр.

Шмигаль повідомив, що наразі в Україні пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі, а також отримали пошкодження всі теплові та гідроелектростанції.

"Тому в більшості регіонів обмеження електропостачання все ще значні. Це необхідний захід для утримання збалансованої роботи нашої енергосистеми", - додав глава уряду.

Аби забезпечити опалення у регіонах, де найбільші труднощі з енергопостачанням, Кабмін передав понад 480 кубічних метрів дров від Укрзалізниці до Харківської обласної військової адміністрації. Деревину розподілять між жителями області для опалення будинків. А для Донеччини УЗ має доставити 600 мобільних металевих печей (буржуйок).

Нагадаємо, за інформацією Укренерго, в Україні зберігається суттєвий дефіцит електроенергії, найскладніша ситуація на сході держави.

Тим часом оператори зв'язку працюють над створенням резерву мінімум на 3 доби на випадок критичних перебоїв з електропостачанням.