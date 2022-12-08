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На Львівщині працівники БЕБ вилучили нерозмитнених товарів на 25 млн грн

У вантажівці, яка пройшла українську митницю без розмитнення, було виявлено понад 1500 одиниць продукції.

На Львівщині працівники БЕБ вилучили нерозмитнених товарів на 25 млн грн
Фото: БЕБ

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області, виявили та зупинили транспортний засіб після проходження митного контролю міжнародного пункту пропуску. Під час проведення невідкладного обшуку автомобіля виявлено документи про походження товару та документи, що підтверджують декларування товару на митному посту сусідньої держави. При перетині митного кордону України, декларування товарів не здійснювалося.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Вантажний автомобіль з причепом завозив товари в Україну з ухиленням від сплати митних платежів. За результатами обшуків, виявлено товарно-матеріальні цінності, зокрема: телевізори, зарядні станції, мобільні телефони та планшети, портативні зарядні пристрої, інша електронна техніка та товари. Загалом було виявлено понад 1500 одиниць продукції, орієнтовною вартістю близько 25 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються обставини вчинення кримінального правопорушення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками складу правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухиленням від сплати податків, зборів (митних платежів) здійснюють детективи ТУ БЕБ у Львівській області за процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури.

Нагадаємо, вчора БЕБ повідомило, про понад 2,2 млрд гривень надходжень у бюджет України від арештованих бюро активів РФ та РБ.

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