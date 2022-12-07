Робоча група ОЕСР підтримала надання Україні статусу учасника групи, - Єрмак

Робоча група Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо боротьби з хабарництвом в міжнародних ділових операціях підтримала надання Україні статусу учасника групи.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Робоча група ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом в міжнародних ділових операціях дала "зелене світло" та проголосувала "за" надання Україні статусу учасника групи. Тепер чекаємо на фінальне затвердження рішення комітетом зовнішніх зв’язків", - йдеться у повідомленні Єрмака в Telegram.

За словами глави ОПУ, це рішення відкриває Україні доступ до "найвищого антикорупційного стандарту в світі", а також до групи "найбільш успішних країн у сфері боротьби з корупцією".

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що стартував діалог про вступ України в ОЕСР.

Перед початком повномасштабного вторгнення Росії Кабмін проводив разом із представниками ОЕСР перегляд спільного плану дій щодо поглиблення співробітництва на період до 2025 року.