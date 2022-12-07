Уряд розподілив субвенцію на 83 проєкти у 10 областях

6 грудня Уряд розподілив субвенцію з державного бюджету місцевим на реалізацію проєктів у межах “Програми з відновлення України”.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Проєкти реалізовуються відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Йдеться про 340 млн євро, які будуть спрямовані на відновлення соціальної та критичної інфраструктури у 10 областях.

Планується реалізувати 83 проєкти з відновлення та будівництва інфраструктурних об’єктів, які забезпечують повноцінне життя в громадах на деокупованих територіях Житомирської, Київської, Сумської та Чернігівської областей, а також Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській та Черкаській областях, які є опорними.

Кошти субвенції у першому відборі, зокрема будуть спрямовані на відновлення шкіл, дитячих садочків, лікарень, ЦНАПів, об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення. Відновлення має здійснюватися з урахуванням вимог безбар’єрності та енергоефективності.

Житомирська область – 6 проєктів,

Київська область – 30 проєктів,

Сумська область – 2 проєкти,

Чернігівська область – 3 проєкти,

Вінницька область – 8 проєктів,

Дніпропетровська область – 8 проєктів,

Кіровоградська область – 3 проєкти,

Одеська область – 11 проєктів,

Полтавська область – 11 проєктів,

Черкаська область – 1 проєкт.

Проєкти розподілені так:

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 2 грудня ухвалив рішення об'єднати Міністерство інфраструктури й Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.