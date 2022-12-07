Лавров розповсюдив дезінформацію про “можливість перегляду Україною свого без’ядерного статусу”
Лавров розповсюдив дезінформацію про “можливість перегляду Україною свого без’ядерного статусу”
З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
"Це війна молодих". 19-річний "азовець" Назарій Гринцевич про Маріуполь, полон і однолітків
"Це війна молодих". 19-річний "азовець" Назарій Гринцевич про Маріуполь, полон і однолітків
Вчорашні вибухи на двох російських аеродромах спричинені БпЛА, які летіли з України, – New York Times
Вчорашні вибухи на двох російських аеродромах спричинені БпЛА, які летіли з України, – New York Times
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
Рязань та Енгельс. Російська ганьба
Рязань та Енгельс. Російська ганьба
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
Окупанти продовжували здобувати успіхи навколо Бахмута, але досі не оточили місто, – ISW
Окупанти продовжували здобувати успіхи навколо Бахмута, але досі не оточили місто, – ISW
ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд розподілив субвенцію на 83 проєкти у 10 областях

На них витратять 340 млн євро.

Уряд розподілив субвенцію на 83 проєкти у 10 областях
Фото: kmu.gov.ua

6 грудня Уряд розподілив субвенцію з державного бюджету місцевим на реалізацію проєктів у межах “Програми з відновлення України”.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Проєкти реалізовуються відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Йдеться про 340 млн євро, які будуть спрямовані на відновлення соціальної та критичної інфраструктури у 10 областях. 

Планується реалізувати 83 проєкти з відновлення та будівництва інфраструктурних об’єктів, які забезпечують повноцінне життя в громадах на деокупованих територіях Житомирської, Київської, Сумської та Чернігівської областей, а також Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській та Черкаській областях, які є опорними. 

Кошти субвенції у першому відборі, зокрема будуть спрямовані на відновлення шкіл, дитячих садочків, лікарень, ЦНАПів, об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення. Відновлення має здійснюватися з урахуванням вимог безбар’єрності та енергоефективності.

Проєкти розподілені так:

  • Житомирська область – 6 проєктів,
  • Київська область – 30 проєктів,
  • Сумська область – 2 проєкти,
  • Чернігівська область – 3 проєкти,
  • Вінницька область – 8 проєктів,
  • Дніпропетровська область – 8 проєктів,
  • Кіровоградська область – 3 проєкти,
  • Одеська область – 11 проєктів,
  • Полтавська область – 11 проєктів,
  • Черкаська область – 1 проєкт.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 2 грудня ухвалив рішення об'єднати Міністерство інфраструктури й Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також