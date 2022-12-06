Від агродронів до розмінування: на який бізнес ветерани отримали кошти від УВФ

Й допоки зараз конкурсна комісія вирішує, які проєкти будуть переможцям в другому конкурсі, ми розповімо три історії переможців першої програми фінансування. Усього на програму #ВАРТО, яка тривала з 5 вересня по 5 жовтня, подали заявки від 76 проєктів. З яких 30 стали переможцями й отримують фінансування.

Нещодавно завершився другий раунд конкурсу фінансування ветеранського бізнесу #ВАРТО 2.0, який проводив Український ветеранський фонд. Ветерани та родичі полеглих захисників і захисниць могли отримати від 500 тисяч до мільйона гривень на розвиток власної справи.

Суха їжа для військових і цивільних від ветеранки-засновниці Slice&Dryʼs

Одна із переможниць конкурсу #ВАРТО — ветеранка Вікторія Ткач. У 2014 році вона активно волонтерила та вела курси з тактичної медицини, а вже у 2015 доєдналася доброволицею до українського війська.

Вікторія Ткач

На фронті Вікторія не вживала м’яса, а тому мама надсилала їй сушені овочі та фрукти, зроблені власноруч. Так виникла ідея виготовляти поживну сушку, яка були б корисною для тих, хто воює, ходить в гори й для всіх, кому треба взяти в дорогу щось легке, але з великою енергетичною цінністю. Спочатку бізнес мав називатися “Кусь”, а запустився вже як Slice&dry’s. Нині її виробництво займається сушінням фруктів, овочів, грибів та м’яса.

“Історія власної справи почалася у 2018 коли я, бувши доброволицею, пішла на навчання в Київську школу економіки, щоб повернутися до цивільного життя та мати змогу працювати сама на себе. Після отримання гранту у розмірі 25 тисяч гривень, ми закупили обладнання та маючи знання у розбудові стартапу, рушили у тяжку дорогу бізнесу”, — розповідає про старт бізнесу Вікторія.

З початком повномасштабного вторгнення запити на продукцію Slice&Dryʼs від військових зросли в 5-ть разів. Потужності вже не могли впоратися із запитами від клієнтів, тож отримані від Українського ветеранського фонду гроші підуть на збільшення потужностей та розширення персоналу.

“Наші вироби користуються популярністю у людей, які більшість свого часу проводять поза зоною особистого комфорту, свого житла, а саме спортсмени, рятувальники, військові, медики, поліцейські, туристи, альпіністи, а об'єднує їх усіх — любов до корисної їжі та повага до свого здоров'я”, — розповідає ветеранка.

Зараз Вікторія знову на фронті, а підтримкою виробництва сухої їжі займається її родина.

“Для мене цей бізнес — можливість мати щось своє і подарувати родині ще один сегмент, який буде її об’єднувати. Я бачу, як працюють над цим проєктом мої рідні, і радію. Я бачу, що їм це подобається. Вони весь час говорять про нашу справу, весь час про неї жартують”.

Маленьке сімейне виробництво із виготовлення дегідратованого м’яса, овочів, фруктів Slice&dry’s прагне до зростання і ми раді, що можемо в цьому підтримати Вікторію.

Агродрони безпечно працюють там, де були бої

Олександр Квятковський отримав фінансування на обробку сільськогосподарських культур за допомогою агродрона. Такі послуги він надаватиме фермерським господарствам.

Олександр Квятковський

Олександр — ветеран, воював із першого дня війни у 2014 році в аеророзвідці ЗСУ на Донецькому напрямку. Зараз через стан здоровʼя не на службі, але натомість тримає економічний фронт.

Оскільки Олександр в армії займався дронами й БПЛА — ідея його бізнесу фактично лежала на поверхні. І нині протягом агросезону він надає послуги зі створення карт полів та аналізу стану посівів за допомогою зйомки дроном. Це необхідні дані для впровадження точного землеробства.

А ще ветеран зізнається, що колись навіть не міг подумати, наскільки зараз його справа буде актуальною, адже нині багато полів заміновані, а обробляти та удобрювати їх якось потрібно.

“Ті фермерські господарства, на території яких відбувались бої, намагаються по мінімуму використовувати обробіток землі трактором. Для ретельного розмінування потрібен не один рік і тут саме дрон є безпечнішою альтернативою трактору: менше проходів важкої техніки — менше шансів потрапити на міну чи нерозірваний снаряд”, — каже Олександр.

Його бізнес стоїть на принципі — забезпечення продовольчої безпеки, що є важливим напрямком підтримки держави, особливо під час війни.

“Мало хто знає, що Україна лідирує у розвитку безпілотних технологій в агросфері. Дрони зараз активно допомагають зменшити витрати грошей, добрив для обробки та для пришвидшення процесу обробки. В природі бувають навіть періоди, коли заміни таким дронам, немає. Наприклад, коли висока кукурудза чи соняшник, і просто неможливо зайти туди комбайном, бо це буде пошкоджувати врожай”, — каже ветеран.

Завдяки підтримці від Українського ветеранського фонду Олександр зможе перезапустити свій бізнес із новою силою, розширити спектр послуг компанії, створити нові робочі місця і працевлаштувати ветеранів та допомогти швидше відновитись фермерським господарствам, що постраждали від війни.

Розмінування деокупованих територій від приватної компанії

Ветеран Віталій Кучеренко заснував компанію гуманітарного розмінування деокупованих територій. За кошти від Українського ветеранського фонду придбає спеціальне обладнання.

Віталій Кучеренко

У 2022 Віталія запросили як експерта, щоб написати й внести зміни до Закону “Про протимінну діяльність в Україні”. Ветерану стало цікаво чи зможе він самотужки створити неурядову організацію із розмінування й принести користь державі, собі, сім’ї.

“Бувши військовим, я розумів масштаби цієї проблеми. Повернувшись до цивільного життя, прагнув, щоб ця земля була безпечною для мене, моїх дітей та внуків”, – каже Віталій.

Починати було важко, але ветеран заручився консультаціями спеціалістів, власними заощадженнями і підтримкою друзів. Разом із колегами вони працювали на Донеччині, але повномасштабне вторгнення завадило продовжувати справу.

Одна із цілей бізнесу також допомогти побратимам по зброї, дати їм роботу, соціалізувати. У команді Віталія – колишні військовослужбовці, які зараз знову повернулись на фронт. Але компанія вже підготувала спеціалістів на заміну у своєму навчальному центрі. Команда планує працювати на Житомирщині. Розміновуватимуть площу 7 квадратних кілометрів.

Нагадаємо, що зараз діє програма відшкодування на товари та обладнання для ветеранського бізнесу. Український ветеранський фонд повертає 20 тисяч за придбані товари. Скористатися програмою можуть ветерани, а також їхні близькі родичі.