Говорити з республіканцями мовою переможців

У закордонних ЗМІ шириться інформація про збільшення підтримки України серед прихильників Трампа, які раніше такою не відзначалися. Про це, зокрема, пише американське впливове видання The Wall Street Journal . Посилаючись на дані досліджень проєкту Freedom for Ukraine, воно зазначає, що з червня 2025 року підтримка військової допомоги зросла на 22% серед релігійних консерваторів і на 18% серед республіканців, які регулярно відвідують церкву. А це та консервативна аудиторія, яка формує електоральне ядро Республіканської партії.

Фото: EPA/UPG Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського

Зміну настроїв прихильників Трампа WSJ пояснює насамперед коригуванням стратегічної комунікації Зеленського, яка тепер більше зосереджена на роботі з консервативними медіа. Нова стратегія також полягає в уникненні конфліктів із Трампом і акцентує на перемогах Сил оборони України. Американці, які чують про стійкість СОУ в протистоянні зі значно потужнішим ворогом, переглядають своє ставлення до України. Також Зеленському, ймовірно, вдалося переконати принаймні частину з республіканської аудиторії, що саме Київ, а не Москва, ближчий по духу для консерваторів. Кремль роками поширював наративи, що Україна нібито переслідує традиційні християнські цінності, зокрема й в контексті заборони діяльності Російської православної церкви (РПЦ).

Значна кількість виборців, які голосували за Трампа, дивляться на Україну його очима. Відтак їхні погляди еволюціонували від заяв Трампа про відсутність в Україні на руках карт у війні з росіянами, зробленої свого часу в Овальному кабінеті, до його ж недавнього припущення, що українці все ж можуть виграти у цій війні.

І робить такі заяви американський президент саме на підставі успішних дій Сил оборони, які не лише стримують ворога на своїй землі, але й завдають дошкульних ударів по території росії. Що вже у значній мірі відчула на собі галузь нафтопереробки країни-агресорки.

Так, з початку 2025 року Україна завдала близько 160 результативних ударів по об'єктах нафтогазової сфери росії, фокусуючись на стратегічних позиціях НПЗ і видобутку нафти, що помітно впливає на економічні можливості Росії в цій сфері. За вересень і жовтень уражені були 20 об'єктів. Серед них – 6 нафтопереробних заводів, 2 нафтотермінали, 3 нафтобази та 9 нафтоперекачувальних станцій.

Вже у листопаді Сили оборони України атакували Саратовський НПЗ у Росії, де сталася пожежа в районі установки первинної переробки нафти АВТ-6. Також було уражено логістичні об'єкти загарбників на тимчасово окупованій Луганщині (склад пального у Розкішному та рухомий склад у Довжанську). Крім цього було атаковано порт Туапсе, внаслідок чого було пошкоджено обладнання причалів та транспортний трубопровід, знищено мале судно «Норд», а також спалахнула пожежа на 4-х танкерах, на борту яких було щонайменше 96 тисяч тонн нафтопродуктів.

Українські удари призвели до дефіциту понад 20% на внутрішньому ринку нафтопродуктів та простою 37% нафтопереробних потужностей, а також до дефіциту в 57 регіонах РФ нафтопродуктів та заборони експорту бензину до кінця цього року. Дійшло до того, що в тимчасово окупованому Криму російські військові почали конфіскувати для своїх потреб по кілька літрів пального з машин цивільних.

А ще за цей час від українських ударів потерпала залізнична логістика ворога, його енергоструктура, через що багато регіонів поринали у пітьму.

Тож саме ця результативність Сил оборони разом із правильно підібраною комунікацією змінює риторику Трампа. Дається взнаки у зміні ставлення й агресивна поведінка росії. WSJ пише, що Путін сам мимоволі допомагає Зеленському. Його агресивні дії, в тому числі й на теренах ЄС, переконують республіканців: Москва досі є реальною загрозою.

Проте, це тільки початок шляху. Україна і українці мають активізувати зусилля, посилити свій голос і говорити на всіх майданчиках, зокрема і в США, що росія –- це не захоплена диктатором країна балету і Достоєвського, що може чарівним чином “звільнитися” в разі смерті або заміни Путіна. росія - це довготривала загроза, де не цінується життя, міжнародні кордони та закони, де демонізується демократія, свобода, і все, що не є і не називає себе російським.