Соцопитування: виборці як республіканців, так і демократів підтримують надання зброї Україні та санкції проти РФ

Також виборці обидвох патій вважають, що мають бути покарані тарифами країни, які купують нафту у Росії.

У США виборці як республіканців, так і демократів підтримують надання зброї Україні та санкції проти РФ.

Про це йдеться у результатах вересневого опитування Harvard CAPS/Harris.

Зокрема, надання зброї Україні та запровадження санкцій проти Росії підтримують 72% виборців демократів і 73% виборців республіканців.

Додаткові економічні санкції проти Росії, щоб змусити її закінчити війну підтримують 71% демократів і 86% республіканців.

76% демократів і 86% республіканців вважають, що Європа повинна купувати нафту у США, та припинити купувати її в Росії.

Вважають, що країни, які купують нафту та газ у Росії, повинні бути покарані тарифами, 55% демократів і 66% республіканців.

А що Дональд Трамп має отримати Нобелівську премію миру, вважають 15% демократів і 68% республіканців.