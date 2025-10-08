Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
ГоловнаСвіт

Соцопитування: виборці як республіканців, так і демократів підтримують надання зброї Україні та санкції проти РФ

Також виборці обидвох патій вважають, що мають бути покарані тарифами країни, які купують нафту у Росії.

Соцопитування: виборці як республіканців, так і демократів підтримують надання зброї Україні та санкції проти РФ
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

У США виборці як республіканців, так і демократів підтримують надання зброї Україні та санкції проти РФ.

Про це йдеться у результатах вересневого опитування Harvard CAPS/Harris.

Зокрема, надання зброї Україні та запровадження санкцій проти Росії підтримують 72% виборців демократів і 73% виборців республіканців.

Додаткові економічні санкції проти Росії, щоб змусити її закінчити війну підтримують 71% демократів і 86% республіканців. 

76% демократів і 86% республіканців вважають, що Європа повинна купувати нафту у США, та припинити купувати її в Росії.

Вважають, що країни, які купують нафту та газ у Росії, повинні бути покарані тарифами, 55% демократів і 66% республіканців.

А що Дональд Трамп має отримати Нобелівську премію миру, вважають 15% демократів і 68% республіканців.
