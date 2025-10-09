У Польщі працівника Варшавського РАЦСу звинуватили у шпигунстві для РФ

Він копіював акти цивільного стану польських і іноземних громадян, листування з дипломатичними представництвами, службові шаблони, інструкції та інші дані.

У Польщі оголосили обвинувачення Томашу Л., колишньому працівнику РАЦСу у Варшаві. Чоловіка звинувачують у шпигунстві та перевищенні службових повноважень.

Про це пише RMF24.

У березні 2022 року чоловіка затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW), після чого він перебував під вартою.

У період із 2017 року по 17 березня 2022 року посадовець співпрацював із російською цивільною розвідкою, передаючи інформацію, яка могла завдати шкоди Польщі.

Як зазначли правоохоронці, чоловік, працюючи у Відділі архівних книг актів цивільного стану Управління м. Варшави та маючи доступ до його архівів і систем, отримував службові документи й матеріали, які передавав російській розвідці.

Зібрані докази свідчать, що Томаш Л. копіював на приватні носії та фотографував службові документи, зокрема акти цивільного стану польських і іноземних громадян, листування з дипломатичними представництвами, службові шаблони, інструкції та інші дані.

Отримані дані та документи дозволяли іноземним спецслужбам створювати підроблені документи для побудови "особистостей" нелегалів.

"Цю інформацію він передавав визначеному офіцеру розвідки через приховані радіоканали зв’язку. Раніше він пройшов відповідне навчання у російських спецслужбах", – повідомила прокуратура.

Томаш Л. не визнав провину. На початковому етапі слідства він давав свідчення, але пізніше відмовився від подальших пояснень, посилаючись на своє право не свідчити проти себе.