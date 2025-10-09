Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
ГоловнаСвіт

У Польщі працівника Варшавського РАЦСу звинуватили у шпигунстві для РФ

Він копіював акти цивільного стану польських і іноземних громадян, листування з дипломатичними представництвами, службові шаблони, інструкції та інші дані.

У Польщі працівника Варшавського РАЦСу звинуватили у шпигунстві для РФ
Масштабна ДТП біля Гданська
Фото: socialistsanddemocrats.eu

У Польщі оголосили обвинувачення Томашу Л., колишньому працівнику РАЦСу у Варшаві. Чоловіка звинувачують у шпигунстві та перевищенні службових повноважень.

Про це пише RMF24. 

У березні 2022 року чоловіка затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW), після чого він перебував під вартою.

У період із 2017 року по 17 березня 2022 року посадовець співпрацював із російською цивільною розвідкою, передаючи інформацію, яка могла завдати шкоди Польщі.

Як зазначли правоохоронці, чоловік, працюючи у Відділі архівних книг актів цивільного стану Управління м. Варшави та маючи доступ до його архівів і систем, отримував службові документи й матеріали, які передавав російській розвідці. 

Зібрані докази свідчать, що Томаш Л. копіював на приватні носії та фотографував службові документи, зокрема акти цивільного стану польських і іноземних громадян, листування з дипломатичними представництвами, службові шаблони, інструкції та інші дані.

Отримані дані та документи дозволяли іноземним спецслужбам створювати підроблені документи для побудови "особистостей" нелегалів. 

"Цю інформацію він передавав визначеному офіцеру розвідки через приховані радіоканали зв’язку. Раніше він пройшов відповідне навчання у російських спецслужбах", – повідомила прокуратура.

Томаш Л. не визнав провину. На початковому етапі слідства він давав свідчення, але пізніше відмовився від подальших пояснень, посилаючись на своє право не свідчити проти себе.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies