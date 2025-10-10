Конгрес Перу усунув президентку Діну Болуарте

Конгрес Перу в ніч на п’ятницю проголосував за усунення з посади президентки Діни Болуарте на тлі зростання злочинності у країні. За кілька хвилин після півночі 124 депутати підтримали імпічмент, і жоден не виступив проти.

Як пише АР, новим тимчасовим главою держави став 38-річний юрист Хосе Єрі, який очолював парламент.

У четвер пізно ввечері однопалатний Конгрес, що складається із 130 депутатів, провів дебати та процедуру імпічменту після того, як депутати схвалили чотири запити на голосування про усунення Болуарте, звинувативши її уряд у нездатності зупинити зростання злочинності.

Парламентарі запросили Болуарте з’явитися на засідання опівночі, щоб захистити себе, однак вона не прийшла, після чого вони негайно проголосували за її відставку.

На відміну від восьми попередніх спроб відставки, цього разу майже всі парламентські фракції підтримали імпічмент.

Після голосування в п’ятницю Болуарте виступила на телебаченні, нагадавши про досягнення свого уряду. Однак через кілька хвилин її звернення перервали, щоб показати церемонію присяги Хосе Єрі.

Єрі, який був головою Конгресу, склав присягу як тимчасовий президент, щоб допрацювати термін Болуарте. Вибори заплановані на квітень 2026 року, а каденція мала завершитися 28 липня 2026 року.

Болуарте стала шостим президентом Перу менш ніж за десять років – при тому що стандартний термін становить п’ять років. Вона прийшла до влади у 2022 році після усунення Педро Кастільйо, який намагався розпустити парламент, щоб уникнути власного імпічменту.

У перші три місяці її правління країною прокотилися понад 500 протестів із вимогою відставки.

Її уряд був ослаблений корупційними скандалами та нездатністю впоратися з кримінальною ситуацією. За офіційними даними, з січня до середини серпня в країні було вбито 6 041 людину – це найвищий показник із 2017 року. Кількість заяв про вимагання сягнула 15 989 між січнем і липнем, що на 28% більше, ніж за той самий період 2024 року.

Остання політична криза спалахнула після того, як чоловік відкрив вогонь і поранив п’ятьох людей під час концерту популярного гурту Agua Marina у середу.