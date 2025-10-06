Французькі парламентарі можуть провести голосування щодо імпічменту Макрону

Зранку 8 жовтня Бюро Національних зборів розгляне клопотання про імпічмент президенту Франції Еммануелю Макрону, яке підписали 104 парламентарі.
Про це йдеться у заяві "Нескореної Франції”.
“Еммануель Макрон відповідальний за політичний хаос. Він має піти”, - йдеться у повідомленні.
Цей розгляд у Бюро визначить, чи можна голосувати за імпічмент президента Франції в комітеті та в залі засідань.
“Кожна політична партія в зборах повинна буде взяти на себе відповідальність, починаючи з ранку середи, якщо дозволить Еммануелю Макрону продовжувати руйнувати країну”, - наголосили крайні ліві.
- Президент Франції Еммануель Макрон оголосив склад нового уряду, намагаючись вивести країну з політичної кризи. Водночас його суперники попередили, що швидко спробують усунути цей кабінет, якщо він не припинить політику минулих років.
- Незабаром прем’єр-міністр Франції Себастіян Лекорню подав заяву про відставку президенту Еммануелю Макрону.
- Лекорню завтра мав презентувати парламенту програму уряду. В кріслі прем’єр-міністра він пробув близько місяця. Він був призначений президентом 9 вересня і став п'ятим французьким прем'єр-міністром за два роки.