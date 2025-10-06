Французькі парламентарі можуть провести голосування щодо імпічменту Макрону

Зранку 8 жовтня Бюро Національних зборів розгляне клопотання про імпічмент президенту Франції Еммануелю Макрону, яке підписали 104 парламентарі.

Про це йдеться у заяві "Нескореної Франції”.

“Еммануель Макрон відповідальний за політичний хаос. Він має піти”, - йдеться у повідомленні.

Цей розгляд у Бюро визначить, чи можна голосувати за імпічмент президента Франції в комітеті та в залі засідань.

“Кожна політична партія в зборах повинна буде взяти на себе відповідальність, починаючи з ранку середи, якщо дозволить Еммануелю Макрону продовжувати руйнувати країну”, - наголосили крайні ліві.