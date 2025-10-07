NYT: адміністрація Трампа розробила кілька військових планів ескалації проти Венесуели

Йдеться про потенційну військову ескалацію проти венесуельських наркоторговців, але ці операції також можуть включати плани, спрямовані на те, щоб змусити Мадуро піти з влади. Зокрема Трамп наказав припинити дипломатичні зусилля щодо врегулювання проблеми наркотрафіку з Венесуели.

Президент США Трамп скасував зусилля щодо досягнення дипломатичної угоди з Венесуелою, що прокладає шлях до потенційної військової ескалації проти наркоторговців або влади Ніколаса Мадуро, пише The New York Times із посиланням на американських чиновників.

Річард Гренелл, спеціальний посланець президента та виконавчий директор Центру Кеннеді, вів переговори з Мадуро та іншими високопосадовцями Венесуели. Але під час зустрічі з високопосадовцями та військовими у четвер Трамп зателефонував Гренеллу та доручив йому припинити всі дипломатичні зусилля, включаючи переговори з Мадуро.

Трамп розчарований тим, що Мадуро не погодився на вимоги Америки добровільно відмовитися від влади, а також тим, що венесуельські чиновники продовжують наполягати на тому, що вони не причетні до наркоторгівлі.

Американські чиновники заявили, що адміністрація Трампа розробила кілька військових планів ескалації. Ці операції також можуть включати плани, спрямовані на те, щоб змусити Мадуро піти з влади. Марко Рубіо, державний секретар і радник з національної безпеки, назвав Мадуро «нелегітимним» лідером і неодноразово посилався на обвинувальний акт США проти нього за звинуваченнями у незаконному обігу наркотиків.

Рубіо назвав Мадуро «втікачем від американського правосуддя», і Сполучені Штати збільшили винагороду для пана Мадуро до 50 мільйонів доларів.

Посадовець Білого дому заявив, що Трамп готовий використати «кожен елемент американської сили», щоб зупинити надходження наркотиків до Сполучених Штатів, і у своїх зверненнях до Мадуро чітко заявив про необхідність припинити торгівлю наркотиками з Венесуели.

Рубіо та його союзники в адміністрації Трампа просувають стратегію усунення Мадуро від влади. Американські чиновники стверджують, що Мадуро керує наркокартелями, що діють у Венесуелі. Влада Венесуели це заперечує.

Гренелл вів переговори з Мадуро протягом місяців, хоча ці переговори активізувалися в останні тижні, оскільки американські військові почали атакувати судна з наркотиками.

Минулого місяця Мадуро написав листа Трампу, заперечуючи факти торгівлі наркотиками його країною та пропонуючи вести подальші переговори зі Сполученими Штатами через Гренелла.

Гренелл намагався укласти угоду, яка б уникла більшого конфлікту та надала американським компаніям доступ до венесуельської нафти.

Але Рубіо та його союзники дійшли висновку, що зусилля Гренелла були марними та створювали плутанину, за словами особи, обізнаної з цим питанням.

Прихильники дипломатії заявили, що розширення кампанії проти Венесуели до операції зі зміни режиму ризикує втягнути Сполучені Штати в такий вид розширеної війни, якої Трамп обіцяв уникнути.

Гренелл мав розбіжності з Рубіо з різних питань у цій адміністрації, зокрема щодо того, як змусити Мадуро звільнити американців, які утримуються у Венесуелі.