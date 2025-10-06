У МЗС Вірменії створять департамент європейської інтеграції

Вірменія здійснила черговий крок у напрямку євроінтеграції.
Про це повідомляє “Арменпрес”.
“Рішенням прем'єр-міністра Нікола Пашиняна у міністерстві закордонних справ Республіки Вірменія буде створено департамент європейської інтеграції”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що департамент євроінтеграції створять шляхом його відокремлення від департаменту Європи.
- 4 квітня президент Вірменії Ваагн Хачатурян підписав закон про початок процесу вступу країни до Європейського Союзу.
У березні Національні збори Вірменії ухвалили закон про початок процесу вступу до Євросоюзу.
- Опісля Росія висловила невдоволення таким кроком Єревана.