У МЗС Вірменії створять департамент європейської інтеграції

Вірменія здійснила черговий крок у напрямку євроінтеграції.

Про це повідомляє “Арменпрес”.

“Рішенням прем'єр-міністра Нікола Пашиняна у міністерстві закордонних справ Республіки Вірменія буде створено департамент європейської інтеграції”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що департамент євроінтеграції створять шляхом його відокремлення від департаменту Європи.