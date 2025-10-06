Зеленський обговорив із Прем’єр-міністеркою Литви спільне виробництво зброї та оборонну допомогу

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві із Прем’єр-міністеркою Литви Інгою Ругінєнє, яка вперше здійснила закордонний візит до України.

Про це повідомляє Офіс президента України.

"Дякую за ваш візит. Вдячні вашій команді. Вам дуже раді в Україні. Хочу подякувати вашій країні, усьому литовському народові за таку сильну підтримку й тепле ставлення до українців від самого початку цієї війни. Ми дуже пишаємося, що маємо таких друзів", – наголосив Президент.

Глава держави відзначив підтримку України з боку Литви, зокрема військову допомогу. Також Литва є співлідеркою в коаліції з розмінування та бере активну участь у коаліціях дронів, ППО, РЕБ, артилерійській та ІТ.

Як зазначає Зеленський, посилення протиповітряної оборони залишається пріоритетом на тлі нарощування ракетно-дронового терору з боку Росії, зокрема російських ударів по критичній і цивільній інфраструктурі.

У зв’язку з цим окрему увагу під час зустрічі приділили підтримці української енергетики напередодні зими.

Президент також відзначив готовність Литви зробити внесок в ініціативу PURL і приєднатися до програми SAFE.

"Готовність Литви зробити внесок в ініціативу PURL і приєднатися до програми SAFE є важливою. Цінуємо це. І вдячні за комплексну підтримку України з боку Литви. Військова допомога, співлідерство в коаліції з розмінування, активна участь у коаліціях дронів, ППО, РЕБ, артилерійській та ІТ – усе це значно посилює наш народ у захисті", — наголошує Президент.

Крім того, сторони обговорили реалізацію домовленостей щодо спільного виробництва зброї та подальші інвестиції в український ОПК. Зокрема, Литва зацікавлена в розвитку потужностей із виготовлення українських дронів.

Серед інших тем обговорення – допомога Литви у відбудові України та спорудженні укриттів у школах і дитячих садках. Литовські партнери вже беруть участь у будівництві шкільних укриттів у шести українських областях.