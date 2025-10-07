Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Орбан звинуватив Зеленського у "моральному шантажі"

Використовує результати опитування як показник суспільного настрою.

Орбан звинуватив Зеленського у "моральному шантажі"
Віктор Орбан і Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у соціальній мережі X виступив зі звинуваченнями на адресу Президента України Володимира Зеленського.

Урядовець стверджує, що глава сусідньої держави "використовує звичну тактику морального шантажу для втягування країн у підтримку його воєнних зусиль". Орбан підкреслив, що Угорщина "не має моральних зобов'язань підтримувати вступ України до Євросоюзу".

Прем'єр також наголосив, що "жодна країна не долучалася до ЄС шляхом шантажу - і цього не станеться й зараз, бо Договір про Євросоюз передбачає лише одностайну згоду на приєднання нової держави".

Орбан використовує результати проведеного його партією необов'язкового опитування як аргумент, що угорці нібито "чітко визначилися на референдумі, переважною більшістю сказавши "ні" вступу України до Євросоюзу".
