Зеленський провів енергетичну Ставку: в пріоритеті захист обʼєктів і підготовка до зими

Президент доручив збільшити запаси обладнання на зиму та стабільного забезпечення електро- і газопостачання.

Президент України Володимир Зеленський провів енергетичну Ставку, на якій обговорили ситуацію в енергосистемі країни, стан об’єктів інфраструктури та підготовку до зимового періоду.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

За словами глави держави, на засіданні заслухали доповіді про ситуацію від Славутича до Запоріжжя, а також у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, центральних, південних і західних регіонах України. Окрему увагу приділили викликам у Миколаєві та Одесі.

"Були доповіді й по розгортанню ППО – додаткових спроможностей, комплексний захист – доповіді військових командувачів, а також детальна розмова по захисту самих енергооб’єктів, конкретних громад. Додатково ще потрібні ресурси, щоб була належна відповідь на кожну проблему. Ми вирішили ці питання та заповнили всі запити керівників передусім Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей – запити по фінансах, по допомозі", – зазначає президент.

Президент додає, що всі запити керівників Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей щодо фінансування та допомоги були задоволені.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко та члени уряду відвідали Шостку та інші міста східних регіонів, щоб координувати підтримку населення.

Також віцепрем’єр Олексій Кулеба доповів про перевірку в Одесі, а міністри енергетики й внутрішніх справ — про стан генерації та заходи безпеки. Зеленський дав чіткі завдання щодо збільшення запасів обладнання на зиму та стабільного забезпечення електро- і газопостачання.

Президент окремо подякував партнерам — Нідерландам і Норвегії — за готовність допомогти Україні з енергетичними ресурсами. МЗС України найближчим часом збере послів держав, які можуть долучитися до підтримки енергосектору.