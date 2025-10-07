Колишній очільник Центру кібербезпеки Данії призначений новим послом в Україні

Томас Лунд-Соренсен відпрацював два десятиліття на дипломатичній службі та має великий досвід у сфері міжнародних відносин, кризового менеджменту та кібербезпеки.

Новим послом Данії в Україні став Томас Лунд-Соренсен, повідомили на Facebook-сторінці посольства Данії в Україні.

Лунд-Соренсен відпрацював два десятиліття на дипломатичній службі та має великий досвід у сфері міжнародних відносин, кризового менеджменту та кібербезпеки. Він обіймав посаду Посла Данії в Йорданії, спеціального посланника в Лівії, заступника голови місії в Берліні, а також обіймав керівні посади у Міністерстві закордонних справ Данії.

Крім того, дипломат очолював Центр кібербезпеки Данії та здобув визнання як один із провідних європейських експертів у цій галузі.

“Маючи за плечима такий міцний бекграунд, пан Посол налаштований і надалі зміцнювати тісне партнерство між Данією та Україною у сфері дипломатії, безпеки та інновацій”, ‒ зазначили у Посольстві.