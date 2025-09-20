Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з пресою

Сьогодні, 20 вересня, президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Німеччини, Норвегії та Чехії.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

“Сьогодні я прийняв вірчі грамоти від послів Німеччини, Норвегії, Чехії. Наші сильні партнери. Ми спілкувались. Я подякував за чітку підтримку України, нашої незалежності, нашого суверенітету. Європейські позиції стають сильнішими, і ми щороку додаємо можливостей Європі. Всі разом додаємо. Завдяки єдності, завдяки нашим спільним проєктам. Я дякую кожному партнеру”, – сказав президент.