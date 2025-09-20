Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Німеччини, Норвегії та Чехії

Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ГоловнаПолітика

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Німеччини, Норвегії та Чехії

Глава держави подякував послам за чітку підтримку України.

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Німеччини, Норвегії та Чехії
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з пресою
Фото: ОПУ

Сьогодні, 20 вересня, президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Німеччини, Норвегії та Чехії. 

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні. 

“Сьогодні я прийняв вірчі грамоти від послів Німеччини, Норвегії, Чехії. Наші сильні партнери. Ми спілкувались. Я подякував за чітку підтримку України, нашої незалежності, нашого суверенітету. Європейські позиції стають сильнішими, і ми щороку додаємо можливостей Європі. Всі разом додаємо. Завдяки єдності, завдяки нашим спільним проєктам. Я дякую кожному партнеру”, – сказав президент.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies