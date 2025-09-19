ЗСУ утримують позиції та ведуть контрнаступ на Донеччині, – Зеленський

Президент анонсував нові "дипстрайки" у відповідь на російську агресію.

Українські війська продовжують контрнаступальні дії на Донецькому напрямку, зокрема в районах Покровська та Добропілля.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, саме там росіяни намагалися розгорнути один зі своїх ключових наступів, проте українські захисники зірвали їхні плани та завдали значних втрат.

"Наші військові знищують сили ворога. У росіян суттєві втрати, а також поповнено обмінний фонд — щодня зростає кількість полонених", — зазначив Зеленський.

Президент подякував усім підрозділам, задіяним у боях на цьому напрямку: 79-й та 82-й десантно-штурмовим бригадам, штурмовим підрозділам — 1-му, 33-му, 225-му, 425-му штурмовим полкам, а також 14-й бригаді Національної гвардії України.

Окремо Зеленський відзначив українських воїнів, які тримають оборону в районі Куп’янська та навколишніх територіях.

Також глава держави анонсував нові "дипстрайки" — удари у відповідь на дії Росії.