ЗСУ утримують позиції та ведуть контрнаступ на Донеччині, – Зеленський

Президент анонсував нові "дипстрайки" у відповідь на російську агресію.

ЗСУ утримують позиції та ведуть контрнаступ на Донеччині, – Зеленський
Фото: Офіс президента

Українські війська продовжують контрнаступальні дії на Донецькому напрямку, зокрема в районах Покровська та Добропілля. 

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, саме там росіяни намагалися розгорнути один зі своїх ключових наступів, проте українські захисники зірвали їхні плани та завдали значних втрат.

"Наші військові знищують сили ворога. У росіян суттєві втрати, а також поповнено обмінний фонд — щодня зростає кількість полонених", — зазначив Зеленський.

Президент подякував усім підрозділам, задіяним у боях на цьому напрямку: 79-й та 82-й десантно-штурмовим бригадам, штурмовим підрозділам — 1-му, 33-му, 225-му, 425-му штурмовим полкам, а також 14-й бригаді Національної гвардії України.

Окремо Зеленський відзначив українських воїнів, які тримають оборону в районі Куп’янська та навколишніх територіях.

Також глава держави анонсував нові "дипстрайки" — удари у відповідь на дії Росії.
﻿
