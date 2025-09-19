До Офісу президента долучився військовослужбовець Юрій Гангалюк

Він понад 30 років прослужив у прикордонних військах.

До команди Офісу президента долучився військовослужбовець Юрій Гангалюк.

Як написав у телеграмі керівник ОПУ Андрій Єрмак, Гангалюк є офіцером, який понад 30 років життя присвятив службі в прикордонних військах.

Він починав працювати на західній ділянці кордону, прослуживши там понад 10 років. Далі служив у Азово-Чорноморському регіоні, де очолював кадрові підрозділи. У березні 2014-го під час окупації Криму саме він організовував передислокацію людей та техніки на материкову частину.

Після цього працював у адміністрації ДПСУ, а згодом став начальником відділу кадрів Західного регіонального управління.Пройшов АТО. У 2021 році завершив службу, але 24 лютого 2022-го самостійно пішов до військкомату.

У складі комендатури швидкого реагування "Шквал" він бере участь у бойових завданнях і захищає країну на передовій.