Умєров заявив, що наразі між Україною та Росією йдуть переговори лише з гуманітарних питань

Секретар Рада національної безпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров в інтерв’ю телеканалу CNN заявив, що наразі між Україною та Росією йдуть переговори лише з гуманітарних питань.

“Ми зустрічалися двічі в Саудівській Аравії, двічі в Європі – в Парижі та в Лондоні – і брали участь у трьох зустрічах у Туреччині. Наразі продовжуємо гуманітарну частину, де ми звільняємо військовополонених", – розповів Умєров на питання, чи йдуть переговори між Росією та Україною про завершення війни.

Водночас Умєров зауважив, що європейські лідери разом із президентом України Володимиром Зеленським відвідали Вашингтон, де були досягнуті домовленості про проведення двосторонніх і тристоронніх зустрічей.

“Отже, на цьому етапі, думаю, чекаємо, коли відбудуться тристоронні, двосторонні зустрічі”, — сказав Умєров.