Зеленський обговорив із главою МЗС Литви посилення санкцій проти РФ та оборонне виробництво

Також сторони обговорили допомогу Україні та безпеку регіону від потенційної агресії РФ.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом, який вже вп’яте від початку повномасштабної війни відвідав Україну.

Про це повідомляє президент Зеленський.

Зеленський подякував литовському народу за незмінну підтримку та допомогу у боротьбі з російською агресією.

Під час перемовин сторони обговорили безпеку регіону та спільні загрози з боку Росії й Білорусі, зокрема після нещодавньої атаки дронів на Польщу. Посилення санкцій проти РФ та розвиток спільного оборонного виробництва. Участь у програмах SAFE та PURL, спрямованих на допомогу у відбудові та розмінуванні та співпрацю у сферах освіти та реабілітації поранених українських захисників.

Також Литва відкрила в Україні офіс координації проєктів, що посилить взаємодію між країнами.

Окрему увагу приділили євроінтеграційному курсу України — зокрема, відкриттю першого переговорного кластера щодо вступу до ЄС — та спільній підготовці до Генеральної Асамблеї ООН, де Україна та Литва виступатимуть єдиним голосом.