Ігор Ліскі: «Потрібен чіткий план перемоги України»

Відсутність чіткої стратегії перемовин і перемоги для України у війні сіють зневіру в і так складних умовах, вважає бізнесмен, очільник інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі. Нині, коли на міжнародному рівні повний хаос, на фронті складна ситуація, чітке бачення шляхів виходу з цієї несправедливої війни додало б сил триматися військовим, цивільним, бізнесу. І саме цього треба вимагати від уряду, Верховної Ради, міжнародних партнерів тощо, заявив Ігор Ліскі під час тематичної дискусії, що проходила в рамках «Нової країни» (спільного проєкту LB.ua та EFI Group ).

Фото: Зоряна Стельмах EFI Group Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної компанії

«Великі американські хлопці завжди здавалися найдорослішими в цій кімнаті. Вони так обережно нас вели: тут трішки грошей підкинемо, тут зброї, там перемовини, там москалів трішки смикнемо. Але зараз на міжнародному фронті повний mess (хаос). На зміну американському треку беззаперечної допомоги і «ми з вами до кінця» прийшов «ми цю війну не починали, але ми її закінчимо». Але ні закінчення не видно, ні повної підтримки. Відбулося таке собі самоусунення», — відзначив Ігор Ліскі.

Не більш певна ситуація, на його думку, і на європейському рівні.

«Трішки об’єдналися, схаменулися, але лідерства так і немає. Крок уперед, два назад, — висловив своє бачення бізнесмен. — Зберімося, підтримаймо Україну і введімо свої війська після стійкого миру. Але, вибачте, навіщо нам годувати ваших 30 000 військових після стійкого миру? Тоді ми й самі впораємося, допоможіть нам досягти цього стійкого миру».

Не додає оптимізму, вважає Ліскі, й активне включення Китаю в технічну допомогу Росії вже не тільки верстатами, але й компонентами. Також важка ситуація на фронті.

«Фронт тримається завдяки величезній стійкості Збройних сил України. Дуже тішить, коли Україну називають щитом Європи, виникає така внутрішня гордість. Але українців спитали, чи підписувалися вони були чиїмсь щитом? Якщо ми ваш щит, то хоча б кордон у тилу нам не блокуйте. Я особисто минулого року не міг вивезти вантаж. Тобто ви там воюйте, а ми тут будемо своїх фермерів захищати?» — відзначив Ігор Ліскі.

Фото: Зоряна Стельмах Зліва направо: Ігор Ліскі,Олександр Корнієнко, Ольга Стефанішина, Олексій Антипович та Ілля Павленко під час дискусії

На думку бізнесмена, українські дипломати мають демонструвати жорсткіший підхід, щоб Україна не стала пішаком у великій геополітичній грі Штатів, Китаю, Європи, Росії, Саудівської Аравії тощо.

«Дайте нам конкретну стратегію перемоги або розуміння, що ми за це отримаємо? А то навіть про 300 млрд (заморожених активів. — Ред.) європейці кажуть: "Це наша репутація»… Ну, вибачте, тоді вашу репутацію якось покладемо на ваги. Скільки життів ми в день кладемо за вашу репутацію? — зауважив очільник EFI Group. — Та сама історія зі Штатами. Ось вам мінеральна угода, ось вам те, ось вам це. А ми що отримаємо? Що європейці куплять вашу зброю? Я розумію, що це трошки цинічно. Ну то дайте нам стратегію перемоги для України. Для Збройних сил, для українців, для українців, які за кордоном вже будують своє життя на повну і не бачать у ньому України».

Такої самої стратегії перемоги, впевнений бізнесмен, потрібно вимагати від уряду і парламенту, щоб зберігати внутрішню стійкість і єднання. Без цього ні американці з європейцями, ні гроші нас не врятують.

Фото: Зоряна Стельмах EFI Group Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної компанії

«Ми ще тримаємось, ми всі, включно з бізнесом, стисли зуби, але так не може бути завжди. Якщо ми бачимо, що війна буде вічно, Україна — щит Європи, добре, покажіть нам тоді, за що ми воюємо? Чому я вже два роки чую про впровадження військових ризиків (програми страхування. — Ред.)? Ми ж щит Європи, захищаємо цивілізований світ, дайте нам тоді якийсь особливий підхід.

…Якщо немає стратегії або бачення перемоги, дурнів у бізнесі немає. Усі починають перелаштовувати, диверсифікувати, і Україна стає все менше і менше довгостроково привабливою для інвесторів. Нам треба дивитися в майбутнє», — відзначив бізнесмен.

Україна, на думку Ігоря Ліскі, за роки великої війни вже і так сильно змінилася, заплативши за це велику ціну. Тепер треба зробити все, щоб вона відбулася.

«Повага до себе, до України, до української нації, до української історії дуже сильно зросла. Це найголовніше досягнення. Я думаю, що українська нація відбулась, і мені дуже хочеться, щоб дуже скоро ми сказали, що і Українська держава відбулася. Я бачу, що прямо на наших очах розгортається цей історичний момент. Сподіваюсь, що всі ми до цього доживемо і будемо пишатися, що були учасниками цієї позитивної історії, цього історичного процесу і зробили все, щоб ця країна відбулася», — зауважив бізнесмен.

Відеоверсія дискусії: