Сибіга: поки Москва не отримує справді жорсткої відповіді, вона діятиме агресивніше

"Україна підтримує Естонію перед обличчям нахабного залякування з боку Росії".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко засудив сьогоднішнє порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами МіГ-31, назвавши це "черговою ескалацією та прямою загрозою трансатлантичній безпеці".

Про це повідомляє МЗС України.

"Україна підтримує Естонію перед обличчям нахабного залякування з боку Росії. Погоджуюся з моїм естонським колегою Маргусом Цахкною, що напівзаходів вже недостатньо. Росія має зіткнутися з нищівним політичним та економічним тиском", — наголосив Сибіга.

Він підкреслив, що поки Москва не отримує справді жорсткої відповіді, вона й надалі діятиме все нахабніше та агресивніше.

"Настав час покласти край почуттю безкарності Путіна", — додав міністр.