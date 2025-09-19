Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Політика

Сибіга: поки Москва не отримує справді жорсткої відповіді, вона діятиме агресивніше

"Україна підтримує Естонію перед обличчям нахабного залякування з боку Росії". 

Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко засудив сьогоднішнє порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами МіГ-31, назвавши це "черговою ескалацією та прямою загрозою трансатлантичній безпеці".

Про це повідомляє МЗС України.

"Україна підтримує Естонію перед обличчям нахабного залякування з боку Росії. Погоджуюся з моїм естонським колегою Маргусом Цахкною, що напівзаходів вже недостатньо. Росія має зіткнутися з нищівним політичним та економічним тиском", — наголосив Сибіга.

Він підкреслив, що поки Москва не отримує справді жорсткої відповіді, вона й надалі діятиме все нахабніше та агресивніше.

"Настав час покласти край почуттю безкарності Путіна", — додав міністр.
