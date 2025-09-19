Сибіга: поки Москва не отримує справді жорсткої відповіді, вона діятиме агресивніше

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко засудив сьогоднішнє порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами МіГ-31, назвавши це "черговою ескалацією та прямою загрозою трансатлантичній безпеці".
Про це повідомляє МЗС України.
"Україна підтримує Естонію перед обличчям нахабного залякування з боку Росії. Погоджуюся з моїм естонським колегою Маргусом Цахкною, що напівзаходів вже недостатньо. Росія має зіткнутися з нищівним політичним та економічним тиском", — наголосив Сибіга.
Він підкреслив, що поки Москва не отримує справді жорсткої відповіді, вона й надалі діятиме все нахабніше та агресивніше.
"Настав час покласти край почуттю безкарності Путіна", — додав міністр.
- Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах РФ в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти щодо порушення повітряного простору країни російськими винищувачами.