Петр Павел закликав НАТО до адекватної реакції на російські провокації, яка може включати збиття літаків

Так президент Чехії відреагував на порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії, яка є членом НАТО.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що порушення Росією повітряного простору НАТО значно посилює напруженість у Європі, передає Novinky.cz.

Президент стверджує, що НАТО має адекватно реагувати. «І це включає військову відповідь. Росія дуже швидко зрозуміє, що вони помилилися та перетнули допустимі межі. На жаль, вона балансує на межі конфлікту, але поступитися злу просто неможливо», – сказав Павел в ефірі чеського телебачення.

За його словами, літаки можуть бути збиті. «Порушення повітряного простору – це привід для активації захисних механізмів, у тому числі збиття такого літака. І ніхто з нашого боку чи з російського боку цього не хотів би», – сказав Павел.

«Росія поводитиметься так, як ми їй дозволимо», – додав чеський президент.

Як відомо, напередодні російські літаки порушили повітряний простір Естонії. Три російські винищувачі МіГ-31 залишалися там 12 хвилин і їх довелося супроводжувати патрульними літаками НАТО. Естонія звернулася з проханням про консультації з НАТО відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору.