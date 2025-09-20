“АдН” набрала 26% — це її найкращий результат за весь час.

Вперше в історії опитувань інституту INSA, підготовлених спеціально для видання BILD, правопопулістська партія “Альтернатива для Німеччини” вийшла на перше місце, випередивши ХДС/ХСС.

“АдН” набрала 26% — це її найкращий результат за весь час. Блок ХДС/ХСС відстає із 25%. Соціал-демократи (СДПН) трохи додали та отримали 15%, “Зелені” втратили пункт і опустилися до 11%, на тому ж рівні залишилися “Ліві”.

Чинна правляча коаліція з ХДС/ХСС та СДПН під керівництвом канцлера Фрідріха Мерца та віцеканцлера Ларса Клінгбайля мала б зараз лише 40% і не змогла б сформувати більшість. А ось “АдН” та блок ХДС/ХСС разом отримали б 51% і могли б створити уряд — при цьому “Альтернатива для Німеччини” виступала б старшим партнером.

Як зазначає Bild, це перший випадок, коли не ХДС/ХСС чи СДПН, а “АдН” стає головною політичною силою у Німеччині. До цього востаннє попереду блоку ХДС/ХСС опинялися соціал-демократи у березні 2022 року.

Тим часом рейтинг самого Мерця продовжує падати: лише кожен четвертий респондент задоволений його роботою та діяльністю уряду, дві третини виборців висловлюють невдоволення.

Зазначимо, що “АдН”, серед іншого, критикує санкції проти Росії, закликає до співпраці з Москвою і виступає проти військової підтримки України.