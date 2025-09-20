Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ГоловнаПолітика

США через “нестачу” призупинили частину продажів озброєння Європі, зокрема ЗРК Patriot

Керуючись принципом «Америка понад усе», Пентагон накопичує зброю для Сполучених Штатів.

США через “нестачу” призупинили частину продажів озброєння Європі, зокрема ЗРК Patriot
ілюстративне фото: комплекс MIM-104 Patriot
Фото: wykop.pl

США призупинили частину продажів озброєння європейським країнам, повідомляє видання The Atlantic. 

Пентагон пояснив це нестачею окремих систем, зокрема протиракетних комплексів Patriot. У відомстві вважають, що вони потрібні насамперед самим США.

Через це Данія не змогла укласти угоду на закупівлю Patriot і підписала контракт на 9,1 млрд доларів із європейськими виробниками. Це стало найбільшою оборонною закупівлею в історії країни.

За даними Міноборони США, у країни є лише близько чверті від необхідної кількості ракет-перехоплювачів Patriot. Водночас ця система не має повноцінного європейського аналога, що підсилює попит на неї в умовах загрози з боку Росії.

Загалом у 2024 фінансовому році США продали озброєння на понад 117 млрд доларів. Зокрема, ракети та винищувачі були спрямовані Тайваню для посилення оборони від Китаю, системи ППО — Ізраїлю, а протитанкова зброя й артилерія — Україні. Частину з цих поставок для Києва забезпечили європейські країни, які спершу купували техніку у США, а потім передавали її українській армії.

Однак у новій адміністрації Дональда Трампа зростає пріоритет політики «Америка передусім». Вона передбачає відновлення власних запасів озброєнь навіть за рахунок скорочення експорту. Експерти зазначають, що така стратегія може погіршити обороноздатність союзників у Європі й змусити їх шукати альтернативних постачальників.

У США визнають, що війна в Україні та активне використання систем Patriot у Європі й на Близькому Сході серйозно виснажили запаси. Водночас продажі на зовнішні ринки традиційно підтримують виробництво нових зразків і робочі місця в американській оборонній промисловості. Тому на Капітолійському пагорбі лунають заклики відновити експорт.

За словами аналітиків, якщо очікування на поставки збільшаться з двох до п’яти років, країни Європи почнуть активніше орієнтуватися на європейських виробників.
﻿
