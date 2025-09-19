Португалія має намір визнати Палестину

Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
ГоловнаПолітика

Португалія має намір визнати Палестину

Це заплановано на 21 вересня.

Португалія має намір 21 вересня визнати державність Палестини.

Про це повідомляє видання Publico.

"Це відбудеться в неділю, 21 вересня, тому офіційна заява про визнання буде зроблена ще до конференції високого рівня наступного тижня", – повідомило МЗС Португалії.

  • Бельгія анонсувала визнання Палестинської держави на Генасамблеї ООН цього місяця. 

  • Раніше про намір офіційно визнати Палестину суверенною державою у вересні перед відкриттям роботи нової сесії Генасамблеї ООН заявила найменша за територією країна Євросоюзу ‒ Мальта. Також до країн, які анонсували визнання Палестини, долучилася Канада.

  • Франція та Велика Британія теж встигли анонсувати визнання суверенітету Палестини.

  • Ще раніше у Європі відповідне рішення юридично оформили Ірландія, Іспанія, Норвегія та Словенія.

  • США не дозволили палестинському президенту Махмуду Аббасу відвідати сесію Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, що відбудеться у вересні. Візи скасували для нього і ще близько 80 посадовців Палестини.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies