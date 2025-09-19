Португалія має намір визнати Палестину

Португалія має намір 21 вересня визнати державність Палестини.

Про це повідомляє видання Publico.

"Це відбудеться в неділю, 21 вересня, тому офіційна заява про визнання буде зроблена ще до конференції високого рівня наступного тижня", – повідомило МЗС Португалії.

Бельгія анонсувала визнання Палестинської держави на Генасамблеї ООН цього місяця.

Раніше про намір офіційно визнати Палестину суверенною державою у вересні перед відкриттям роботи нової сесії Генасамблеї ООН заявила найменша за територією країна Євросоюзу ‒ Мальта. Також до країн, які анонсували визнання Палестини, долучилася Канада.

Франція та Велика Британія теж встигли анонсувати визнання суверенітету Палестини.

Ще раніше у Європі відповідне рішення юридично оформили Ірландія, Іспанія, Норвегія та Словенія.