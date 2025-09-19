Португалія має намір визнати Палестину

Португалія має намір 21 вересня визнати державність Палестини.
Про це повідомляє видання Publico.
"Це відбудеться в неділю, 21 вересня, тому офіційна заява про визнання буде зроблена ще до конференції високого рівня наступного тижня", – повідомило МЗС Португалії.
- Бельгія анонсувала визнання Палестинської держави на Генасамблеї ООН цього місяця.
-
Раніше про намір офіційно визнати Палестину суверенною державою у вересні перед відкриттям роботи нової сесії Генасамблеї ООН заявила найменша за територією країна Євросоюзу ‒ Мальта. Також до країн, які анонсували визнання Палестини, долучилася Канада.
-
Франція та Велика Британія теж встигли анонсувати визнання суверенітету Палестини.
-
Ще раніше у Європі відповідне рішення юридично оформили Ірландія, Іспанія, Норвегія та Словенія.
-
США не дозволили палестинському президенту Махмуду Аббасу відвідати сесію Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, що відбудеться у вересні. Візи скасували для нього і ще близько 80 посадовців Палестини.